Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri "suç işlemek için örgüte üye olmak" suçundan 10 yıl 6 ay 5 gün hapis cezası alan ve 2 yıl önce cezaevinden kaçan Kerim B.'nin (44) yerini tespit etti. Polis adresi alır almaz operasyon için düğmeye bastı. Hükümlüyü Yüreğir ilçesi Solaklı Mahallesi'nde sıkıştıran polis kısa süren kovalamaca sonrası onu yakaladı. Emniyete getirilen hükümlünün 6 suçtan daha arandığı belirlendi. Hükümlü, işlemlerinin ardından önce adliyeye daha sonra da cezaevine götürüldü.