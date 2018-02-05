Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Yenibağlar Mahallesi Hacı Hüsnü Sokak’ta sabah saatlerinde yaşandı. Sokak üzerinde bulunan Oğuzhan Esgünoğlu’na ait bir dairenin mutfağında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı patlama yaşandı. Patlamanın ardından çıkan yangın evi tamamen sararken, dumanlar da binaya yayıldı. O sırada patlamanın olduğu dairede kimsenin olmaması olası bir kötü durumun önüne geçerken, binada yaşayan 7 kişi ile bir itfaiye çalışanı dumanlardan etkilendi. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sonrası ikamette maddi zarar meydana gelirken, patlamanın buzdolabından kaynaklandığı iddia edildi. Öte yandan dumandan etkilenen vatandaşlar 112 Acil Servis ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.