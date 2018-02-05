Kaza saat 09.00 sıralarında Esentepe Mahallesi’nde meydana geldi. Nurettin Özer idaresindeki 38 JA 504 plakalı otomobil ismi öğrenilemeyen polis memuruna ait otomobille İsmet Yılmaz Fen Lisesi önünde kavşakta çarpıştı. Kazada sürücü Özer ile birlikte Ayaz Efe, Sahra, Hatun Özer ve Esma Güvercile ile Bedirhan Bilge yaralandı. Yaralılar ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Sivas’taki kazada 6 kişi yaralandı
05.02.2018 - 10:49 | Son Güncelleme: 05.02.2018 - 10:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas’ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Etiketler : sivas,kaza,haberler,trafik kazası,
541485 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/541485.aspx
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