Adana'nın Karaisalı ilçesinde yaşayan 105 yaşındaki Elif Süngü, doğum gününü kutladı. Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan, ilçenin en yaşlısı olan 1913 doğumlu Süngü'yü doğum gününde evinde ziyaret etti. Süngü'nün doğum gününü kutlayan Aslan, ona yeni yaşında sağlıklı ve huzurlu yıllar dileğinde bulundu. Elif Süngü de kendisi için hazırlanan ve üzerinde "Doğum günün kutlu olsun Elif nine" yazan pastadaki mumları üfleyerek, doğum gününü kutlayanlara teşekkür etti.
105 yaşındaki Elif ninenin doğum günü kutlandı
05.02.2018 - 11:45 | Son Güncelleme: 05.02.2018 - 11:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana'nın Karaisalı ilçesinde yaşayan 105 yaşındaki Elif Süngü'ye belediye tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.
Adana'nın Karaisalı ilçesinde yaşayan 105 yaşındaki Elif Süngü, doğum gününü kutladı. Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan, ilçenin en yaşlısı olan 1913 doğumlu Süngü'yü doğum gününde evinde ziyaret etti. Süngü'nün doğum gününü kutlayan Aslan, ona yeni yaşında sağlıklı ve huzurlu yıllar dileğinde bulundu. Elif Süngü de kendisi için hazırlanan ve üzerinde "Doğum günün kutlu olsun Elif nine" yazan pastadaki mumları üfleyerek, doğum gününü kutlayanlara teşekkür etti.
Etiketler : adana,105 yaşında,Elif Süngü,doğum gününü,
541501 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/541501.aspx
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