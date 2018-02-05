Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana'nın Karaisalı ilçesinde yaşayan 105 yaşındaki Elif Süngü, doğum gününü kutladı. Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan, ilçenin en yaşlısı olan 1913 doğumlu Süngü'yü doğum gününde evinde ziyaret etti. Süngü'nün doğum gününü kutlayan Aslan, ona yeni yaşında sağlıklı ve huzurlu yıllar dileğinde bulundu. Elif Süngü de kendisi için hazırlanan ve üzerinde "Doğum günün kutlu olsun Elif nine" yazan pastadaki mumları üfleyerek, doğum gününü kutlayanlara teşekkür etti.

