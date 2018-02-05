Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda uyuşturucu satıcısı 2 kişi ile birlikte kullanıcı oldukları öne sürülen 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu, çok sayıda gözaltı var
05.02.2018 - 12:14 | Son Güncelleme: 05.02.2018 - 12:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eskişehir'de düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonlarında 9 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : eskişehir,uyuşturucu,operasyon,haberler,
541512 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/541512.aspx
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