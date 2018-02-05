Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda uyuşturucu satıcısı 2 kişi ile birlikte kullanıcı oldukları öne sürülen 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.