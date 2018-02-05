Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Serinhisar ilçesi Kocapınar Mahallesinde ikamet eden Recep İsanmaz için yakınları, 1 Şubat’ta kayıp ilanı verdi. İlçede arama çalışmaları yapan jandarma ekipleri, İsanmaz’a ait bir ize rastlayamayınca çevre ilçelere bilgi verdi. Bunun üzerine Acıpayam ilçe jandarma ekipleri, çalışmalarını yoğunlaştırdı. Apa Mahallesindeki su kanalının kenarında bir ceset bulundu ihbarı üzerine, olay jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, cesedin Serinhisar ilçesinde kayıp ilanı verilen Recep İsanmaz’a ait olduğunu belirlendi. Yapılan incelemenin ardından İsanmaz’ın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morguna gönderildi.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılan soruşturma sürüyor.