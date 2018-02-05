Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, cinayet sonucu öldürüldükleri belirlenen Mülkiye ve İsmail Serin çiftine ait cesetlerin Kandıra Yolu üzeri İzmit Kısalar Köyü Açmalar mevkiinde gömülü olduğu tespit edildi. Bulunduğu yerden çıkartılan cesetler otopsi için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Olayın ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 22 Ocak tarihinde başlatılan operasyon sonucunda şüpheli 16 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Hakkında gözaltı kararı çıkarılan şahıslar dan E.G, İ.K.Ö, S.D, H.T , M.N , Ş.U., T.Y , H.K, B.T, V.Y., B.Ö ,B.Ç, Ö.G, M.Ç, A.O.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden A.Ö.’nün ise daha önce başka suçlardan dolayı ceza evinde olduğu öğrenildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan 15 şahıs geniş güvenlik önlemleri altına Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Şahısların adliyedeki sorguları devam ediyor.
Kocaeli'de bulunan 2 cesetle ilgili 15 kişi adliyeye sevk edildi
05.02.2018 - 15:50 | Son Güncelleme: 05.02.2018 - 15:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde toprağa gömülü halde bulunan Mülkiye ve İsmail Serin çiftine ait olduğu öğrenilen cesetler ile ilgili olarak 15 kişi adliyeye sevk edildi.
Etiketler : kocaeli,ceset,haberler,
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