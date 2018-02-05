Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme uygulaması 'ByLock' tespit edilen Ö.T., polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Ö.T., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.