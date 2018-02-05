Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme uygulaması 'ByLock' tespit edilen Ö.T., polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Ö.T., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Gaziantep'teki ByLock operasyonunda 1 kişi tutuklandı
05.02.2018 - 17:38 | Son Güncelleme: 05.02.2018 - 17:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep'te Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) şifreli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullandığı belirlenen 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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