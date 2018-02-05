Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afrin’e yapılan “Zeytin Dalı Harekatı" ile ilgili yaptıkları açıklama nedeniyle gözaltına alınan TTB Merkez Konsey üyesi 8 doktor, savcılık sorgusu için bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından TTB Başkanı Raşit Tükel ile Konsey üyeleri Hande Arpat, Selma Güngör, Funda Obuz, Sezai Berber, Taner Gören, Yaşar Ulutaş ve Bülent Nazım Yılmaz, Ankara Adliyesindeki ifade işlemlerinin ardından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

