Hakkâri Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 29 Ocak ile 5 Şubat 2018 tarihleri arasında il genelinde icra edilen uygulamalarda 10,93 gram eroin maddesi, 101,6 gram metamfetamin maddesi, 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 335 TL ele geçirildiği belirtildi. Konu ile ilgili adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.
Hakkâri’de uyuşturucu operasyonu
05.02.2018 - 18:42 | Son Güncelleme: 05.02.2018 - 18:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkâri’de icra edilen uygulamalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Etiketler : Hakkâri,uyuşturucu operasyonu,
541589 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/541589.aspx
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