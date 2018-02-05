Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkâri Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 29 Ocak ile 5 Şubat 2018 tarihleri arasında il genelinde icra edilen uygulamalarda 10,93 gram eroin maddesi, 101,6 gram metamfetamin maddesi, 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 335 TL ele geçirildiği belirtildi. Konu ile ilgili adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.