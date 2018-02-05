Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şehit cenazesine katılmak üzere Ereğli ilçesine giden Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 500 Evler Yolu üzerinde bulunan Yeni Sanayi Bölgesinde incelemelerde bulunarak Madeni Eşya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Arif Demirbaş’tan bilgi aldı. Bakan Özlü'ye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Milletvekili Halil Etyemez ve Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven eşlik etti.



Bakan Özlü, şehir içinde kalan sanayi bölgelerinin şehir dışına taşınması ile ilgili çalışma yaptıklarını hatırlatarak, "Bir çok şehrimizde sanayi siteleri şehrin içinde kalmış ve esnafımızın dükkanları küçük. Biz inşallah yürüttüğümüz program dahilinde modern sanayi siteleri oluşturacağız. Ereğli’nin yeni sanayi bölgesi hakkında da bir çalışma yapalım, önce taşınacağımız yeri belirleyelim bakanlık olarak esnafımıza 10 ile 15 yıl arası vadeler ile kredi vereceğiz. Buradaki dükkanlar yine sizin ama belediye ile anlaşıp artık imara mı açarsınız orası sizin bileceğiniz bir iş. Biz sadece taşınacağınız yeri kredilendirme ve modern sistemlerin yapılması ile ilgileneceğiz" dedi.



Yapılacak olan yeni sitelerde güneş enerjisinden faydalanılması ve arıtma tesisinin olması gerektiğine de dikkat çeken Bakan Özlü, "Modern yapılar inşa etmek istiyoruz. Ereğli’yi de programa alalım. Zaten bölge milletvekillerimiz konu ile yakından ilgileniyorlar. Elimizden geleni yapalım" diye konuştu.Bölge esnafının çoğunluğunun taşınmayı kabul etmesi gerektiğini söyleyen Bakan Özlü, "Bu dönüşümden esnafımız karlı çıkacak. Ufak bir dükkanınız varken çok büyük işyerleriniz olacak. Bu taşınmadan mülk sahipleri karlı çıkacak" ifadelerini kullandı.

Ereğli Madeni Eşya ve Sanatkarlar Odası Başkanı Arif Demirbaş ise, Bakan Özlü'ye sanayi esnafı adına teşekkür etti.