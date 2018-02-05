Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Tepebaşı mevkiinde park halindeki 11EK 051 plakalı otomobiline binen Erkan Kıran kontağı çevirdiğinde aracın motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Motor alev alırken, olay yerine gelen Bilecik Belediyesi itfaiye ekipleri aracı söndürmek için adeta zamanla yarıştı. Yangın kısa sürede söndürülürken, Bilecik-Osmaneli karayolu ve Bilecik-Bozüyük karayolu trafiğe kapatıldı. Ulaşım ara sokaklardan sağlanırken, yaklaşık yarım saat sonra yollar yeniden trafiğe açıldı. Yangında araçta büyük maddi hasar meydana geldi.