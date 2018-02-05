Alınan bilgiye göre, Hamdibey mahallesi asmalı sokakta bulunan metruk bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarıyla kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Evde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Biga'da metruk ev yandı
05.02.2018 - 22:38 | Son Güncelleme: 05.02.2018 - 22:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar oluştu.
Etiketler : Çanakkale,biga,yaşam haberleri,
541627 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/541627.aspx
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