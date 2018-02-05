Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Hamdibey mahallesi asmalı sokakta bulunan metruk bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarıyla kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Evde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.