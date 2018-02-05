Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan'ın Roma temasları sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi
05.02.2018 - 22:40 | Son Güncelleme: 05.02.2018 - 22:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Roma'da İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile bir araya geldi.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,İtalya Cumhurbaşkanı,Roma,
541629 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/541629.aspx
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