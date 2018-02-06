Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey bölgelerde mevsim normalleri civarında, diğer kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu 10 
İstanbul: Parçalı bulutlu 11 
İzmir: Parçalı bulutlu 15 
Adana: Parçalı bulutlu 20 
Antalya: Parçalı bulutlu 21 
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde yağmurlu 10 
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 11 
Erzurum: Parçalı bulutlu 4 
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 14 