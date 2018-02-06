Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey bölgelerde mevsim normalleri civarında, diğer kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu 10

İstanbul: Parçalı bulutlu 11

İzmir: Parçalı bulutlu 15

Adana: Parçalı bulutlu 20

Antalya: Parçalı bulutlu 21

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde yağmurlu 10

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 11

Erzurum: Parçalı bulutlu 4

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 14