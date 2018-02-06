Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi D-100 Karayolu Yeni Bursa yolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Vedat A. idaresindeki kum yüklü tır, D-100 Karayolundan Bursa istikametine gitmek için viyadük yoluna dönüş yapmak istedi. Dönüş sırasında kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu içerisinde yüklü olan tonlarca kum yol kenarına devrilirken sürücü Vedat A. hafif şekilde yaralandı. Olayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı sürücü daha sonra ambulansla Seka Devlet Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri tarafından alınan güvenlik önlemlerinin ardından yolun bir bölümü kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.