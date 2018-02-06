Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, Twitter hesabından yaptığı son açıklamada, "Batı bölgeleri hafta sonu kuvvetli yağışlar bekliyor. Tüm yurtta sıcaklıklar artıyor, ortalamaların 6-7 derecenin üzerinde. Önümüzdeki hafta sıcaklıklar ortalamalara gerileyecek, takip eden hafta sonu da kar olasılığı artacak görünüyor. Yurtta 17-22 Şubat arasında kar olasılığı var. Bu olasılık 1-2 gün önceye de gelebilir, 1-2 gün sonraya da kayabilir" dedi.

AVRUPA KARA TESLİM

TRT Haber'in haberine göre, Rusya'nın başkenti Moskova'ya kış ortalamasına göre bir aylık kar, iki günde yağdı. 60 yılın kar yağışı rekoru kırıldı, kar kalınlığı yarım metreyi geçti. Moskovalılar, sokağa kayaklarıyla çıkarken, kentte şimdiye kadar 1 milyon 200 bin metreküp kar temizlendi.

RUSYA'DA ORDU DEVREYE GİRDİ

Moskova yakınlarında yolları açmak için ordu da devreye girdi. 2 binden fazla ağaç, karın ağırlığına dayanamayarak elektrik tellerinin üzerine devrildi. Moskova okullar bir gün tatil edildi.Tipi nedeniyle çok sayıda uçak seferi iptal edildi.

FRANSA'DA 45 BÖLGEDE TURUNCU ALARM

Kar yağışı ve soğuk hava Fransa’da da kendini hissettiriyor. Lapa lapa yağan kar Fransız Parlamentosu’nu ve Champs Elysees’yi beyaza bürüdü. Ülke genelinde başkent Paris'in de içinde bulunduğu 45 bölgede turuncu alarm verildi.

İSPANYA'DA KAPALI YOLLAR ZOR ANLAR YAŞATIYOR

İspanya da da soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor. Yoğun kar yağışına neden olan şiddetli soğuklar, ülkenin büyük bölümünde hissedilirken, Madrid’de 18’den fazla yol ulaşıma kapandı. Olumsuz hava koşulları ve kaygan yollar trafikte aksamalara da neden olurken, yerel otoriteler zorunlu olmadıkça ülkenin kuzey ve Madrid dahil merkezdeki bölgelerinde trafiğe çıkılmamasını önerdi.

İRAN'DA HAVALİMANI UÇUŞA KAPATILDI

İran'ın başkenti Tahran'da da Ocak sonundan itibaren etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'nda (IKA) uçuşlar iptal edilmişti.