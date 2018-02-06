Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeşil Mahalle 682 Sokak 11 numaradaki evde bulunan Yeter Bölen (36), Ahmet Ayaz Bölen (3), Sefer Deniz Bölen (1), Hatice Demirel (46), Suat Demirel (52) ve Yusuf Demirel (2), sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Sabah durumu fark eden evdekiler, kendi otomobiliyle Nazilli Devlet Hastanesi'ne gitti. Zehirlendikleri anlaşılan 3'ü çocuk 6 kişi tedaviye alındı. Suat Demirel'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.