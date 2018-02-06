Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Menderes ilçesinin Ahmetbeyli Mahallesi’nde devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli aracı durdurmak istedi. Jandarma ekiplerinin ‘Dur’ ihtarına uymayan araç kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucunda şüpheli araç Ataköy Mahallesi’nde durduruldu. Araçta yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, gözaltına alınan sürücü K.A.’nın şüpheli hareketleri üzerine yapılan incelemede sürücünün Baradan Koyu mevkiinde yasadışı yollarla Yunanistan’a geçme hazırlığı yapan kaçaklara aracılık ettiği belirlendi. Jandarma ekipleri, bölgeye yapılan baskında sahilde bekleyen çoğunluğu Suriye uyruklu 48 kaçak göçmeni yakaladı.



Dikili'de de yakalandı

Dikili İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dikili ilçesi Karakum Mahallesi sahil kenarında kaçak göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan baskında aralarında 30 çocuğun bulunduğu 61 kaçak göçmen yakalandı. Bölgedeki araştırmalarını genişleten jandarma ekipleri, Bademli Mahallesi’nde sahil kenarında Yunan adalarına geçmek için hazırlık yapan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 51 kaçak göçmeni yakaladı. Jandarma ekipleri toplam 160 kaçak göçmen yakalarken, göçmenler sağlık kontrolünün ardından ülkelerine geri gönderilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.