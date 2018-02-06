Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgilere göre, Yeni Mahalle Mevlüt Bilici Caddesi üzerinde ikamet eden Nafiye Aydın, eşinin Eskişehir'de bir hasta ziyaretine olması sebebiyle evdeki sobayı yakmak istedi. Sobayı jel diye tabir edilen bir yanıcı madde ile tutuşturmaya çalışan yaşlı kadın sobanın bir anda alev alması sebebiyle yangın çıktı. Alevlerin odayı sarmasıyla yaşlı kadın yere düştü. Bu sırada alevleri gören Nafiye Aydın'ın eşi Yahya Aydın'ın abisi Akif Aydın hemen eve girdi. Yerden kalkamayan yaşlı kadını kurmaya çalışan Akif Aydın'da dumandan etkilendi. Olay yerine gelen Yenipazar Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri, yaşlı kadını ve Akif Aydın'ı evden çıkardılar. Vücudunun çeşitli yerleri yanarak yaralanan yaşlı kadın olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yenipazar İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Nafiye Aydın, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine sevk edildi. Dumandan etkilenen Akif Aydın ise; Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesinde tedavi edilerek, taburcu edildi.

"Geçmiş olsun mesajı"

Yaşanan yangın sonrası Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden sosyal medya hesabından, "İlçemiz esnaflarından Yahya Aydın'ın evinde akşam saatlerinde yangın çıkmış olup, mahalle sakinleri ve iftariye ekiplerimizin müdahalesi sonucu yangın büyümeden kısa sürede söndürülmüştür. Yangın esnasında evde bulunan Yahya Aydın'ın eşi Nafiye Aydın yaralanmış, Yahya Aydın'ın abisi Akif Aydın ise; dumandan etkilenmiştir. Yaralılara Allah'tan sağlık diler, başta Nafiye Aydın olmak üzere eşi Yahya Aydın, çocukları Şükrü ve Ercan Aydın'a geçmiş olsun dileklerimi iletirim" ifadelerine yer verdi.