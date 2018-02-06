Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir’in Gaziemir ilçesinde bir okulun kazan dairesinde patlama meydana geldi. Gaziemir Abdülhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin kazan dairesinde meydana gelen patlamanın doğalgaz sıkışmasından kaynaklandığı ifade edildi.

YANGIN ÇIKTI

Patlamanın ardından yangın çıktı. İhbar üzerine okula, çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.





ÖĞRENCİLER TAHLİYE EDİLDİ

Yaralanan 4 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alıp, öğrencilerin tahliyesini sağladı. Haberi duyan veliler ise endişeyle okula koştu ve çocuklarına ulaşmaya çalıştı.