Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, KOM ve Trafik şubesi ekipleri eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde okul çevrelerinde denetim yaptı. Yapılan denetimler esnasında Kalıcı Konutlar Bölgesi’nde bulunan bir okulun karşısında bulunan bir şahsın durumundan şüphelenen polis ekipleri yaptıkları inceleme ve aramalarda şahsa ait olduğu iddia edilen ve sakız kutusu içine saklanmış olan 60 adet extacy adı verilen uyuşturucu hap ile aynı kutu içerisinde bir miktar esrar maddesi yakaladı. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığın talimatı ile göz altına alınan şahıs Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Diğer yandan yapılan denetimlerde 8 okul yakınında bulunan internet kafe, büfe, park/bahçe ve kafeler kontrol edildi. Kontroller sırasında 35 şahsın GBT sorgulaması yapıldı. Servis araçları üzerinde yapılan uygulamada toplam 52 servis aracı kontrol edildi. 7 araca bin 391 lira trafik cezası kesildi ve bir servis aracı trafikten men edildi.