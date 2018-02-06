Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, geçen hafta ATV'de yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına konuk olmuş ve başlatılan okuma yazma seferberliğine destek olacaklarını açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından ünlü sunucunun eski eşi Burhan Akdağ, Erdoğan'a mektup yazarak yardım çağrısında bulundu.

AYRILIK SÜRECİ GÜNLERCE KONUŞULMUŞTU

Müge Anlı ile Burhan Akdağ'ın 11-12 yıl önceki ayrılık süreci magazin basınında da çokça yer bulmuş ve haber sayfalarına taşınmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben yazdığı mektupta, "Programına katıldığınız Müge Anlı yüzünden bu mektubu kaleme alma ihtiyacı hissettim" ifadelerini kullanan Burhan Akdağ, Erdoğan'a Müge Anlı'yı şikayet etti ve kızıyla görüşme talebini iletti.

11 YILDIR KIZINI GÖRMÜYORMUŞ

Erdoğan'a yazdığı mektupta, "TV ekranlarında sunduğu programda 16 yıldır görüşmeyen baba-kızları buluştururken gayet iyi oyunculuk yeteneği sergileyen Müge Anlı'nın kendi kızını 11 yıldır babası ile görüştürmemesi nasıl bir tutarsızlık, nasıl bir karakter zafiyetidir" diyen Burhan Akdağ, mektubunun devamında kızının akrabalarını dahi tanımadığını öne sürerek Erdoğan'a şunları yazdı:

"BENİM KIZIM NEDEN BABASIZ BÜYÜSÜN"

"Sizin de kızlarınız var ve nasıl kol kanat gerdiğinizi gözlemliyoruz. Benim kızım eksik...Benim kızımın kanatları yok... Benim kızım neden babasız büyüsün? Benim kızım 16 yaşında. Kızımı görmek istiyorum... Hangi rengi sevdiğini, en çok hangi yemeği sevdiğini, en çok hangi sanatçının şarkılarını dinlediğini, kaç numara ayakkabı giydiğini, yurt dışında hangi ülkelere gittiğini bilmiyorum...

"KIZIMLA İLGİLİ HİÇBİR ŞEY BİLMİYORUM"

Sinemayı mı sever, tiyatroyu mu hiç bilmiyorum. Kızımla ilgili bildiğim tek şey iyi bir Fenerbahçeli olduğu. Kızımla hiç tatile gitmedim, 11 yıldır ayrı yaşadığım evimi hiç görmedi. Kızım yolda iki dedesini ve babannesini, amcalarını, kuzenlerini, ağabeyini ve yeğenlerini görse tanımaz, belki ablasını tanıyabilir...

"AİLE SEVGİSİ AŞILANMIYOR"

Kızıma aşılanan aile sevgisi; annesi, anneannesi ve dayılarından ibaret…Ne kadar acı değil mi? İşte ihtiyacımız olan sevgi ve vicdan eksikliği insanlara neler yaptırıyor. Sayın Cumhurbaşkanım"