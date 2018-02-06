Sivas Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sivas-Erzincan karayolundaki kontrol noktasında, Erzurum plakalı taksiyi durdurdu. Takside, ülkeye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 6 Afganistan uyruklu bulunduğu belirlendi. Aynı yerde durdurulan Erzurum plakalı başka takside de 4 Afganistan uyruklu daha yakalandı. Polis ekipleri, göçmen kaçakçılığı suçundan taksi sürücülerini gözaltına aldı, araçlara el koydu. Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.