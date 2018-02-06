Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Çivril’in Yamanlar Mahallesi'nde özel bir elektrik firmasına ait Ahmet Ç. idaresindeki 25 GD 824 plakalı bakım ve onarım için tasarlanan kamyonet, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıktı. Savrulan kamyonet önce bir tarlaya girdi daha sonra da bir evin önündeki tarla yolu içerisindeki duvarı yıkarak, elektrik direğine çarptı. Kazada araç yan yatarak durabildi. Kaza sırasında araç içerisindeki iki görevli sıkıştı.

Kazaya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Araç içerisinde sıkışan sürücü Ahmet Ç. ve görevli İsmet Poslu için itfaiye kurtarma ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri yan yatan araçta sıkışan sürücü Ahmet Ç.'yi yaralı olarak çıkardı. Aracın devrilen tarafında bulunan görevli İsmet Poslu ise ağır yaralı olarak araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri ağır yaralı görevliye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Sürücü Ahmet Ç.'ye ise ilk müdahale ambulansta yapıldı. Hastaneye kaldırılan 20 yaşındaki İsmet Poslu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.