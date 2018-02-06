Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli Devlet Hastanesi'nde, bugün öğlen saatlerinde, eşi Yılmaz S. ile birlikte psikiyatri kliniğine tedavi olmak için gelen Rahime S., eşiyle tartışmaya başladı. Duruma öfkelenen Rahime S., hastanenin çatısına çıktı.



BETON ZEMİNE DÜŞTÜ

6 katlı hastanenin çatısından kendisini boşluğa bırakan Rahime S., önce birinci kattaki balkona ardından beton zemine çakıldı.



EŞİ KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Ağır yaralanan Rahime S., Kocaeli Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Rahime S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis Yılmaz S.'nin ifadesini almak üzere karakola götürdü.