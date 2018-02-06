Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde hakim karşısına çıkan tutuksuz sanık İ.Ö, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirterek savunmasına başladı. Hiçbir etki altında kalmadan FETÖ'ye dair bildiklerini anlatacağını belirten İ.Ö, tapu kadastro teknisyeni olarak 18 yıl kamu kurumunda görev yaptığını söyledi. İ.Ö, çocuklarının FETÖ'ye ait eğitim kurumlarına gittiğini, okullarda düzenlenen veli toplantılarına kaldığını ve bu şekilde örgütle irtibata geçtiğini kaydetti. Bu toplantılardan sonra örgütün memurlar grubuna dahil olduğunu anlatan İ.Ö, ilerleyen zamanlarda bu sohbet grubunun etkinliklerinin hazırlanması ve uygulanmasından sorumlu konumuna geldiğini belirtti.



Mesleği nedeniyle gayrimenkul davalarında bilirkişi olarak da görev yaptığını ifade eden İ.Ö, "Bundan dolayı adliye çalışanlarının sohbetlerine katıldım. Bir zaman bu şekilde devam etti. 2012 yılında 'Mustafa' kod adlı sanık Turhan Yılmazer ile tanıştık. Zaman zaman onunla bir araya gelirdik. Grubun durumunu, sayılarını, muhtevalarını, mezuniyetlerini bana sorardı. Ben grubun sorumlusuydum. Hangi akşam, nereye gideceğimizi tayin eden kişiydim." ifadelerini kullandı.



"ByLock dışında başka programlar da kullanılıyordu"

FETÖ'nün 17/25 Aralık kumpas davalarına kadar sohbetlerin devam ettiğini, hükümet yetkililerinin örgüte yönelik açıklamalarından sonra sohbetlerin yapılamadığını anlatan İ.Ö, 2014'te örgüt üyelerinin ByLock başta olmak üzere başka kriptolu haberleşme programları üzerinde irtibat kurmaya başladıklarını ifade etti. ByLock'u Yılmazer'in telefonuna kurduğunu belirten İ.Ö, "Bu yüzden akıllı telefon aldım. Programda 'Yavuz' rumuzunu kullanıyordum. Mesajlaşmada bana öyle bir isim vermişlerdi. O dönem yanlış bir iş yaptığımızı düşünmüyorduk. İnternet üzerinden indirilen bir yazışma programı olarak biliyorduk. İndirme işlemini kaldırdılar daha sonra Bluetooth ile paylaştılar. Telefonda görüşmeler çok sınırlıydı, ByLock guruplarında çok fazla kişi olmazdı. ByLock dışında başka programlar üzerinden de yazışmalar oldu, 'Tango' gibi." diye konuştu.

Bulunduğu ildeki örgütün inşaatı devam eden yurtları için himmet verdiğini de kabul eden İ.Ö, adli katiplik sınavları öncesi örgüt mensuplarının klavye dersi çalışmaları için uygun ortam sağlandığını anlattı. Sınavda başarılı olanların örgütün istediği adliyelere tayinlerinin çıkarıldığını kaydeden İ.Ö, bu sürece hiçbir zaman dahil olmadığını, sadece sohbetlere dini duygularla katıldığını savundu. Sanık İ.Ö, örgüte dair bildiklerini bütün samimiyetiyle anlattığını ifade ederek, beraatini istedi.