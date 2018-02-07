Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İntihar girişimi, İncirli caddesi üzerindeki 5 katlı bir bankanın çatısında gerçekleşti. Daha önce de İstanbul'da merkezi yerlerde birkaç intihar girişiminde bulunan 25 yaşındaki simitçi İbrahim A., bankanın çatısına çıkarak intihar etmek istedi.

"BORCUM VAR"

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İntihar girişimi nedeniyle Bakırköy istikameti 2 saat boyunca trafiğe kapalı kaldı. Zaman zaman aşağı sarkan simitçi vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Çok sayıda vatandaşın izlediği intihar girişiminde çok sayıda vatandaşın sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı görüldü.

POLİS İNTİHARDAN VAZGEÇİRDİ

Borcu olduğunu iddia eden İbrahim A.'nın aşağı inmek için ilginç isteklerde bulundu. Müzakereci polislerinden çay, yağ, şeker ve Karabük'e otobüs bileti isteyen İbrahim A. uzun uğraşların ardından intihardan vazgeçirilerek aşağı ndirildi. İbrahim A. ifadesi için polis merkezine götürüldü.