Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğu Ekspresi ile Türkiye’nin 81 ilinden insanlar Kars’a gidiyor. Kente gelen ziyaretçiler, gar binasında karanfillerle karşılanıyor. AK Parti Kars Milletvekili Selahattin Beyribey ve Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, Sarıkamış Garı’ndan Doğu Ekspresi’ne binerek Kars’a yolculuk yaptı. Doğu Ekspresi ile kente gelen yolculara sevgi gösterisinde bulunularak, sıcak çorba ikram edildi. Son günlerde popüler olan Doğu Ekspresi ile ocak ayının ilk 15 gününde Kars’a 14 bin ziyaretçi gelirken, bu sayı ay sonu itibarıyla yaklaşık 50 bini buldu. Doğu Ekspresi ile gelen misafirlerin ilk uğrak yeri her zaman olduğu gibi Çıldır Gölü olurken, ikinci sırayı medeniyetlere ev sahipliği yapan Ani Ören Yeri aldı. Ziyaretçiler, ayrıca Kars Kalesi, Harakani Külliyesi ve Sarıkamış’ı da gezdi. Vatandaşlar, Kars’a gelen yerli ve yabancı turistleri ağırlamaktan çok mutlu olduklarını söylediler.

KATERİNA KÖŞKÜ İLGİ ÇEKİYOR

Osmanlı-Rus Savaşı sonrası Çarlık Rusya'nın işgali altında kalan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, dönemin Rus Çarı 2. Nikola'nın yaptırdığı ve "Katerina Köşkü" olarak anılan tarihi av köşkü, Ankara'dan "Doğu Ekspresi" ile gelen turistlerin adeta akınına uğradı.