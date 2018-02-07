Sis nedeniyle boğazda görüş mesafesi düştü. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü görünmez hale geldi. Köprü üzerindeki araçların sis farlarını yakarak ilerlediği görüldü. Yüksek binaların tepe kısımları da sisin içerisinde kayboldu.
İstanbul Boğazı'nda sis
07.02.2018 - 09:15 | Son Güncelleme: 07.02.2018 - 09:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Boğazı'nda ve bazı bölgelerde sabaha karşı sis etkili oluyor.
Etiketler : istanbul,istanbul boğazı,haberler,
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