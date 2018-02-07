Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, terör ve teröristle mücadele harekatı kapsamında gerçekleştirilen Bayrak-76 Operasyonu’nda, Lice ilçesi Yalaza köyü mülki sınırları mücavirinde operasyon icra etmekte olan Güvenlik Korucusu Ömer Tumaç’ın silahının 04.20 sıralarında kazara ateş aldığı belirtildi. Olayda Tumaç’ın kalçasından yaralandığının kaydedildiği açıklamada, “Tumaç, helikopter ile sevk edildiği Diyarbakır Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesinde yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 06.55 sıralarında şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman güvenlik korucumuza Allah’tan rahmet, değerli ailesine, yakınlarına, silah arkadaşları ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için terör ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.