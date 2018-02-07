Suriye'nin kuzeyinde barış ve huzur ortamını sağlamak için düğmeye basan Türk Silahlı Kuvvetleri, bölge halkı tarafından da sevgi gösterileriyle karşılanıyor. Türk askeri sayesinde PKK/YPG'li teröristlerin yaptığı baskılardan kurtulan bölge halkı, rahat bir nefes aldı. Bu uğurda verilen amansız mücadelede şehit olan askerlerimiz, büyük bir üzüntüye neden oluyor.
BABAYA SON ÖPÜCÜK
Son olarak terörle mücadele ederken şehit düşen askerimizin cenazesinde çekilen fotoğraf, yürekleri burktu. Fotoğrafta, şehit çocuğunun babasının tabutunu öperek uğurladığı görülüyor.
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Şehit çocuğunun yürek burkan fotoğrafı
07.02.2018 - 10:54 | Son Güncelleme: 07.02.2018 - 11:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Terörle mücadele şehidinin cenazesinde çekilen fotoğrafta, her şeyden habersiz olan küçük çocuğun kahraman babasının tabutunu öptüğü görülüyor.
Suriye'nin kuzeyinde barış ve huzur ortamını sağlamak için düğmeye basan Türk Silahlı Kuvvetleri, bölge halkı tarafından da sevgi gösterileriyle karşılanıyor. Türk askeri sayesinde PKK/YPG'li teröristlerin yaptığı baskılardan kurtulan bölge halkı, rahat bir nefes aldı. Bu uğurda verilen amansız mücadelede şehit olan askerlerimiz, büyük bir üzüntüye neden oluyor.
Etiketler : çocuk,haberler,şehit çocuğu,cenaze,
541959 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/541959.aspx
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