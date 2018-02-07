Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuaförlük yapan 23 yaşındaki Asım Taşçı, trafik kazasında hasar gören aracını onarması için kaportacı Cengiz S. ile 10 bin liraya anlaştı. Taşçı, ototomobilini çekiciyle Seyhan ilçesi Gürselpaşa mahallesindeki tamirhaneye getirdi. Tamirhanenin önünde park halinde duran otomobil bir süre sonra çalındı. Bunu öğrenen Taşçı, polise giderek ihbarda bulundu. Taşçı ihbarında, kaportacıda çalışan Mükremin Ö.'nün kendisine otomobilin parçalarını söküp satmayı teklif ettiğini, kabul etmeyince 'aracını götürmesini, aksi halde aracının başına bir şey gelebileceğini söylediğini' de iddia etti.

Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Mükremin Ö.'yü gözaltına aldı. Yapılan sorgulamada otomobilin Mükremin Ö.'nün bağlantılı olduğu Ali Y. tarafından Osmaniye'ye götürüldüğü tespit edildi.

Şüpheli Ali Y. de gözaltına alınırken, bulunan otomobil çekiciyle Adana Emniyet Müdürlüğü otoparkına getirildi.

OTOMOBİLİ GÖRÜNCE YIKILDI: 'BABA, AKÜYÜ DE ÇALMIŞLAR'

Polis, Taşçı'yı arayarak otomobilinin bulunduğunu, gelip teslim almasını söyledi. Bu habere sevinen Taşçı, otomobili almak için babası Aydın Taşçı ile emniyete gitti.

Taşçı otomobili görünce şaşkına döndü. Otomobilini inceleyen ve işe yarayan parçalarının sökülüp alındığını gören Taşçı, bu esnada babası Aydın Taşçı'ya dönerek "Baba, aküyü de çalmışlar" diye tepki vermesi kameralara yansıdı.

'KREDİ BORCU BİTMEMİŞTİ'

Asım Taşçı, yaptığı açıklamada, otomobili banka kredisiyle aldığını söyledi. Kredi borcu bitmeden kaza yaptığını anlatan Taşçı, "Otomobilin işe yarayan bütün parçalarını sökmüşler. Beni zarara uğratanlardan şikâyetçiyim" dedi.

Gözaltındaki Mükremin Ö. ile Ali Y. ise emniyetteki işlemlerin ardından savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.