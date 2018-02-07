Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hırsızlık suçlarından aranan F.G, 17 Kasımda İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonla gözaltına alındı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen zanlı, aynı gün konulduğu Gemlik Cezaevi'nden firar etti. Firari F.G, 18 Aralıkta polisin sıkı takibi sonucu Selçuk Mahallesi’nde kıstırıldı. Zanlı, kovalamaca sonrası zeytin tarlasındaki bir ağacın tepesinde kıskıvrak yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ancak F.G, geçen hafta tekrar firar etti. Polis ve jandarma ekipleri, firari mahkumu her yerde arıyor.