Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Esenyurt Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde yapı malzemesi satan bir dükkanda meydana geldi. İddiaya göre, bir gün önce iş yerine gelen şahıslar, iş yeri sahibi D.T.’yi (27) para konusunda tehdit etti. Dükkan sahibi iddiaya göre durumu polise bildirdi. Yaşanan olaydan bir gün sonra dükkan sahibini tehdit ettiği ileri sürülen şahıslar, bu kez silahlı olarak geri döndü. Dükkandaki D.T.’yi ve o sırada içeride bulunan bir kişiyi vurarak yaralayan şahıslar, olaydan sonra kaçtı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi çağrıldı. Gelen ekipler, ağır yaralanan D.T.’yi ve seken kurşunlar ayağına isabet eden şahsı hastaneye kaldırdı.



ŞÜPHELİLERİN KAÇIŞ ANI KAMERADA

Yaşanan silahla yaralama olayından sonra şüphelilerin olay yerine araçla gelmeleri, araçtan silah almaları ve dükkandakileri vurarak kaçma anları kameralar tarafından görüntülendi. Görüntülerde vatandaşların ellerindeki sopalarla saldırganların peşlerinden koştuğu görüldü.