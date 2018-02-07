Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen 25 Ocak- 5 Şubat tarihleri arasında kent genelinde denetim yaptı. Denetimlerde 10 bin 393 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, farklı suçlardan aranan 336 kişi yakalandı. Ekipler, 784 araç ile 209 motosikleti incelerken, çalıntı olduğu tespit edilen 7 motosiklete el konuldu. Denetimlerde yapılan aramalarda 8 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 71 mermi, 5 ruhsatsız pompalı tüfek ve bunlara ait 29 fişek, 1 kurusıkı tabanca, 23 uyuşturucu hap, 19 gram kokain, 379 gram esrar ve bonzai, 7 şişe kaçak içki ele geçirildi.