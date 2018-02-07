Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir televizyon kanalında katıldığı ses yarışmasında tanınan ve Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki evinde eski erkek arkadaşı tarafından silahla yaralandıktan sonra uzun süre ölümle pençeleşen Mutlu Kaya ve ailesi zor günler geçiriyor.

ESKİ GÜNLERİNE GERİ DÖNECEĞİNE İNANIYOR



Maddi imkansızlıklar nedeniyle tedavisi yarıda kalan Mutlu, Show TV'ye verdiği röportajda umudunu kaybetmediğini ve eskisinden daha iyi olacağına inandığını belirtti. Eski günlerini özlediğini belirten Mutlu Kaya, "Arada bir şarkı söylemeye çalışıyorum. Umudumu kaybetmedim, kaybetmem de... Hiçbir şey için değil, kadınlar için kaybetmeyeceğim" dedi.



AİLENİN EVİNE HACİZ GELDİ



2 aylık fizik tedavi gören, ancak ailesinin maddi imkansızlığı nedeniyle tedavisine devam edemeyen Mutlu; evindeki aletlerin yardımıyla yeniden yürümek için çabalıyor. Tedavi sürecinde evlerine haciz gelen aile, bayramdan sonra başka eve taşınacak.