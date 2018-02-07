Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki Kırmacı Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Ali Bozkır yönetimindeki otomobil, yoldan çıkarak demir korkulukları yıkıp su kanalına devrildi.



"TELEFONLA OYNUYORDUM"

Yan yatan otomobilden yaralanmadan kurtulan Ali Bozkır, araçtan çıktı. Telefonu ile oynadığını söyleyen Ali Bozkır, "Biraz dikkatsizlik oldu. Hızım yoktu. Dalgınlığıma geldi. Telefonla oynuyordum. O anda oldu her şey." dedi. Polis kazayla ilgili tutanak tuttu. Su kanalındaki otomobil ise çekiciyle kaldırıldı.

