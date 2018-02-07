Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mecidiköy’de tekstil atölyesinde çalışan 51 yaşındaki Ali Karal, boşanmak üzere olduğu eşi Leyla Karal’ın boğazını kesti. Korkunç cinayet Şişli'de Cevahir Alışveriş Merkezi'nin arkasındaki Aytekin Kotil Caddesi üzerinde onlarca kişinin gözleri önünde işlendi. Leyla Karal yaşamını yitirdi. Ali Karal, cinayetten sonra polise teslim oldu.

ÇEKMEKÖY'DE ÇALIŞTIĞI PİZZACIDA KOCASI AV TÜFEĞİYLE VURDU

Çekmeköy Taşdelen’de birlikte yaşadığı kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan kadın yaralandı. Olay Çekmeköy’de Şile yolundaki bir pizzacıda saat 14.30 sıralarında yaşandı. Bediha B. (42) çalıştığı pizzacıda silahlı saldırıya uğradı. Olay yerine gelen polis elinde av tüfeği bulunan saldırgan Salih Gül'ü gözaltına aldı. Yaralı Bediha B. ise Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Gözaltına alınan saldırgan polis merkezine götürüldü. Hırsızlık suçundan aranması bulunduğu belirtilen Salih Gül'ün yaklaşık 3 yıldır Bediha B. ile dini nikahlı yaşadığı öğrenildi.