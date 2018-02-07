Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde Marmara Denizi açıklarında Mudanyalı balıkçıların ağına camgöz cinsi köpek balığı takıldı. Bir balıkçıda teşhir edilen köpek balığının kilosu 25 liradan satışa çıktı. 110 santimetre boyundaki köpek balığı ilgi gördü. Balıkçının önünden geçen vatandaşlar camgöz ile resim çektirmek için sıraya girdi. Öte yandan balık fiyatları zamlandı. Levrek, mercan, mezgit ve çinekop 40 lira, barbun 60, hamsi ise 25 liradan tezgâhlarda alıcı buluyor.