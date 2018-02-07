Olay Çekmeköy’de Şile yolu üzerinde yaşandı. Çekmeköy Evlendirme Dairesi’nin hemen yanında bulunan bir iş yerine av tüfeği ile gelen öfkeli koca Salih Gül iş yerinde çalışan imam nikahlı eşi Bediha Bal’a (42) ateş etti. Olayda Bediha Bal, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, olayı gerçekleştiren zanlı, olay yerine gelen polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Yaralı Bediha Bal, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olaya karışan Salih Gül’ün ifadesini aldıktan sonra adliyeye sevk etti.
Çekmeköy’de öfkeli koca dehşet saçtı!
07.02.2018 - 16:28 | Son Güncelleme: 07.02.2018 - 16:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Çekmeköy’de öfkeli koca, av tüfeği ile eşini vurdu. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan talihsiz kadın hastaneye kaldırılırken, olayı gerçekleştiren zanlı polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Etiketler : istanbul,öfkeli koca,haberler,
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