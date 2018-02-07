Edinilen bilgiye göre, Elâzığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin, yaptığı çalışmada sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yapan 3 şüpheli tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde kent merkezi ile Maden ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma ekipleri tarafından 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler İl Jandarma Komutanlığında ifadeleri alınmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken 2'si adli kontrolle serbest kaldı.
Elâzığ'da örgüt propagandası yapan 3 kişi yakalandı
07.02.2018 - 17:36 | Son Güncelleme: 07.02.2018 - 17:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elâzığ’da sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK’nın propagandasını yapan 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken 2'si adli kontrolle serbest kaldı.
Etiketler : elazığ,haberler,gözaltı,
542030 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/542030.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER