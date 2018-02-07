Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Gülşah Kuytul'un kullandığı 01 CZP 70 plakalı otomobil, Merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'ndeki Stadyum ile Ordu caddelerinin kesiştiği kavşakta, Turgut Aykaç idaresindeki 20 AKU 24 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, araç sürücüleri ile otomobilde bulunan Alparslan Kuytul'un eşi Semra Kuytul hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansta tedavi edildi.

- Güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza anı da bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, yol temizleme aracının ilerlediği sırada arkadan gelen hafif ticari araçla yan yoldan gelen otomobilin kavşakta çarpışması yer aldı.

Bu arada, hafif ticari araç sürücüsü Turgut Aykaç, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaza sonrası hakkında "ajan" olduğu yönünde sosyal medyada çeşitli paylaşımların yer aldığını belirterek, emekli bir vatandaş olduğunu ve gerçeği yansıtmayan iddialarla ilgili adli makamlara şikayette bulunacağını söyledi.