Edinilen bilgiye göre, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından, dün Ayvacık ilçesinde sosyal medyada PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla 5 şüpheliden 4'ü gözaltına alındı. Şüpheliler bugün tamamlanan işlemlerinin adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin tamamlanmasının ardından zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 1 şüphelinin ise yakalama çalışmaları sürüyor.
Sosyal medyadan terör örgütü propagandasına 4 tutuklama
07.02.2018 - 20:03 | Son Güncelleme: 07.02.2018 - 20:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale’de sosyal medyadan PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Etiketler : Çanakkale,Sosyal medyadan terör örgütü propagandası,PKK,
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