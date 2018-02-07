Edinilen bilgiye göre yangın Kemalpaşa mahallesinde bulunan A.E.’ye ait hırdavat deposunda meydana geldi. Yangında depoda bulunan plastik malzemeler kullanılmayacak hale geldi. Yangın, Suşehri Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile üst katta bulanan ikametlere sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.