Edinilen bilgiye göre yangın Kemalpaşa mahallesinde bulunan A.E.’ye ait hırdavat deposunda meydana geldi. Yangında depoda bulunan plastik malzemeler kullanılmayacak hale geldi. Yangın, Suşehri Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile üst katta bulanan ikametlere sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Suşehri'nde depo yangını korkuttu
07.02.2018 - 21:52 | Son Güncelleme: 07.02.2018 - 21:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas'ın Suşehri ilçesinde hırdavat deposunda çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.
Etiketler : Sivas,depo yangın,
542073 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/542073.aspx
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