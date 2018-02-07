Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine Antalya'dan gelen bir otomobili durdurdu.

Otomobilde bulunan 4 kişi üzerinde yapılan aramada, 3 parça halinde 6,5 gram eroin ele geçirildi. Şüpheliler hakkında uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçlarından işlem yapıldı.

Şüphelilerden U.S. ve B.Y'nin hırsızlık, M.M'nin ise yağma suçlarından hükümlü oldukları ve yattıkları cezaevinden izinli çıktıktan sonra geri dönmedikleri ve firari durumda oldukları belirlendi.

Firari hükümlüler, cezaevine teslim edilmek üzere gözaltına alındı.