Kaza, Battalgazi ilçesine bağlı Melekbaba Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K. (23) idaresindeki minibüs ile R.D. (22) yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü R.D. ile motosiklette bulunan M.G. (20) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü R.D. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
08.02.2018 - 00:33 | Son Güncelleme: 08.02.2018 - 00:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya'da minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, Battalgazi ilçesine bağlı Melekbaba Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K. (23) idaresindeki minibüs ile R.D. (22) yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü R.D. ile motosiklette bulunan M.G. (20) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü R.D. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Etiketler : Malatya,
542099 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/542099.aspx
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