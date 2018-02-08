Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, merkez Bosna Hersek Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ümit Toprak (26) idaresindeki 44 HA 833 plakalı otomobilden, seyir halindeyken duman çıkıp yanmaya başladı. Aracı durduran sürücü Toprak ve yanındaki arkadaşı son anda kendisini dışarı attı.

Otomobilin alev aldığını gören vatandaşlar ise itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada bir belediyeye ait otobüsün şoförü aracında olan yangın tüpüyle alevlere müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracı tamamen söndürdü.