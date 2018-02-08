Edinilen bilgilere göre, Ö.A., idaresindeki 47 LG 082 plakalı otomobil İdil-Midyat karayolunun 4. Kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Araçta bulunan Ö.A. ve M.E.A. takla atarak şarampole yuvarlanan otomobilden yaralı olarak kurtuldu. Yaralıların 121 acil servis ekipleri tarafından Midyat Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Midyat'ta otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
08.02.2018 - 01:42 | Son Güncelleme: 08.02.2018 - 01:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Midyat’ta otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Etiketler : midyat,kaza,trafik kazası,
542111 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/542111.aspx
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