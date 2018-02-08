Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Ö.A., idaresindeki 47 LG 082 plakalı otomobil İdil-Midyat karayolunun 4. Kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Araçta bulunan Ö.A. ve M.E.A. takla atarak şarampole yuvarlanan otomobilden yaralı olarak kurtuldu. Yaralıların 121 acil servis ekipleri tarafından Midyat Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.