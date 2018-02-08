Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adıyaman’da 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi’ne yapılan çağrılarda ilginç diyaloglar yaşanıyor. Yüzde 98,9’u asılsız ve gereksiz olan çağrılar sebebiyle zamanla yarışan sağlık görevlileri zor durumda kalıyor. İl Ambulans Başhekim Yardımcısı Abdulkadir Yıldız, alınan çağrılarda bazı ilginç diyalogları şöyle anlattı: Odunluğun içinde odunların altında çocuk sesi geliyor. ‘Herhalde bebeğin üstüne odun düştü, acele ambulans.’ Ağlayarak söylüyorlar. Çocuk o esnada bakkala gitmiş. Odunluktaki yavru bir köpeğin sesiymiş. Çağrının birinde bir bayan aradı. ‘Çok karanlık bir yerdeyim. Nefes alamıyorum. Artık boğulmak üzereyim. Beni kurtarın’ dedi. Ekiple birlikte bütün mahalleyi taradık. En son ‘Senaryom nasıl?’ dedi. ‘İneğin karnındayım, beni kurtaramazsınız’ deyince, ben de ‘Annen hayırlı olsun’ dedim. ‘Çok kalabalık bir yerdeyim’ diyor, ‘Acele yetişin, çok büyük bir kavga var’ diyorlar. Ekip gönderiyoruz, adam diyor ki ‘Biz çiğköfte partisi yapıyoruz, buyurun siz de katılın’.